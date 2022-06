100. Geburtstag : Die Ratingerin Resi Moll feiert ihren 100. Geburtstag

Ratingen Humor soll ja angeblich jung halten. Die Ratingerin Resi Moll tritt dafür den Beweis an. Sie feiert am Dienstag, 7. Juni, ihren 100. Geburtstag.

Geboren in Bonn wurde ihr die rheinische Frohnatur quasi in die Wiege gelegt. Viele Jahre lebten Resi Moll und ihr inzwischen verstorbener Ehemann mal hier, mal dort in ganz Deutschland. Vor 35 Jahren zogen der Offizier und seine Frau schließlich nach Ratingen in die Cromforder Allee. Dort lebt Resi Moll bis heute.