Betrug Ratingen : Rentner um Schmuck und Geld betrogen 

(RP) Ein 86-jähriger Ratinger ist am Samstagmittag durch einen falschen Polizeibeamten am Telefon um Schmuck und Bargeld in fünfstelliger Höhe betrogen. Das war geschehen: Bereits am Freitagmittag, 3. Juni, erhielt ein 86-jähriger Ratinger einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, der ihm mitteilte, dass man aufgrund einer Festnahme Anhaltspunkte habe, dass zeitnah bei ihm eingebrochen werden könnte. Um eine Sicherung seiner Wertgegenstände zu ermöglichen, bot der Anrufer an, Schmuck und Bargeld in eine sogenannte amtliche Verwahrung zu nehmen. Der geschockte Senior übergab gegen 18 Uhr eine Tasche mit Wertgegenständen an eine ihn unbekannte Person vor seiner Haustür. Noch in der Nacht sowie am folgenden Samstag gab es weitere Anrufe. In diesem Fall handelte es sich um einen vermeintlichen Staatsanwalt, der neue Instruktionen erteilte und den 86-Jährigen aufforderte, sein Erspartes von seinem Konto abzuheben. Im Fall einer Nachfrage der Bankmitarbeiter gab er dem Ratinger konkrete Handlungsanweisungen, wie er Nachfragen zu beantworten habe, sodass ihm das Ersparte ausgezahlt werden würde. Im Laufe des Samstagvormittages begab sich der 86-Jährige zu seiner Hausbank nach Düsseldorf und hob einen fünfstelligen Bargeldbetrag von seinem Konto ab. Vor dem Bankgebäude übergab er die Summe absprachegemäß an einen jungen Mann, der sich anschließend in unbekannte Richtung entfernte. Erst als weitere Telefonate ausblieben, schöpfte der Rentner Verdacht und informierte die Polizei.