Stadtkultur in heiligenhaus : Wie das Stadtfest seine eigene Geschichte schreibt

Heiligenhaus „Live-Musik, Stadtstrand, Kultur“ – dass so etwas in Heiligenhaus geht (und schon lange geht), hat auch eine Menge mit Jürgen Weger zu tun.

Ganz gegenwärtig nimmt der AK Gastronomie im Stadtmarketing das Stadtfest zum Anlass, eine besondere „Heljens-Kultur-Wanderung“ anbietet. Sie heißt „Auf den Spuren der Heiligenhauser Geschichte“. Bei dieser Wanderung werden viele der in der Veröffentlichung „Historischer Rundgang durch Heiligenhaus“ des Geschichtsvereins aufgeführten historischen Orte erwandert. Ehrenamtlicher Wanderführer ist wieder Sven Polkläser. Start ist am Stadtfest-Samstag, 18. Juni um 14 Uhr ab Rathausplatz bei Treff am Rathaus. Damit die evtl. vorher auf dem großen Innenstadt-Trödelmarkt erstandenen Schnäppchen nicht bei der Wanderung mitgeschleppt werden müssen, können diese im Stadtmarketing-Lager zwischengelagert werden. Eine Stärkung im Treff am Rathaus und dann ein Abschluss-Imbiss auf dem Kirchplatz-Strand gehören zum Programm.