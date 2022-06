Schwimmen : TV-Schwimmer verbessern sich in Berlin

TV-Schwimmer verbessern sich in Berlin

Die Aktiven des TV Ratingen in Berlin (von links): Len Klosek, Sophia Brauneck, Hugo Richter, Max Juretzki, Jill Koch und Sanya Music. Foto: TVR/Ralf Kastner

Ratingen Bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften stieg ein Sextett des TV Ratingen in die Becken: Len Klosek, Sophia Brauneck, Hugo Richter, Max Juretzki, Jill Koch und Sanya Music überzeugten.

Der TV Ratingen war mit sechs Schwimmern bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin . Startberechtigt waren abhängig von der Streckenlänge die Top 25 bzw. 30 Aktiven je Jahrgang und Lage aus ganz Deutschland, die sich seit Oktober 2021 mit ihren Zeiten empfehlen konnten. Aus Ratingen hatten sich Sophia Brauneck (Jahrgang 2009), Max Juretzki (2008), Len Klosek (2009), Jill Koch (2006), Sanya Music (2007) und Hugo Richter (2008) für das Highlight qualifiziert und starteten in einem Feld von rund 1200 Teilnehmern aus mehr als 250 Vereinen. Begleitet wurde das Team vom Trainergespann Ralf Kastner und Christian Kowalis.

Sophia Brauneck hatte in Berlin mit fünf Starts die häufigsten Einsätze für die Dumeklemmer. Die Freistil-Spezialistin absolvierte die 50-, 100-, 200- und 400-Meter-Strecken und zusätzlich noch 50 m Schmetterling und konnte ihre gemeldeten Zeiten teilweise unterbieten. So verbesserte sie sich auf 100 m Freistil von 1:04,01 auf 1:03,47 oder auf 200 m Freistil von 2:18,18 auf 2:17,82.

Sanya Music, die sich für alle Rückenstrecken (50, 100, 200) und 50 Freistil qualifiziert hatte, rutschte auf 200 Rücken mit 02:29,57 knapp am Finale der besten acht Schwimmerinnen vorbei.

Max Juretzki, der bereits im Vorjahr bei den deutschen Meisterschaften startete, trat auf 200 und 100 Schmetterling an. Auf der längeren Distanz verbesserte er seine Bestzeit um über drei Sekunden auf 2:24,04 und landete damit ebenfalls auf einer Nachrückerliste für die Finalteilnahme. Len Klosek hatte auf 50 Freistil seine Premiere in der Spreemetropole und unterbot seine persönliche Bestzeit auf 0:31,54. Hugo Richter, schraubte über 100 Rücken seine Qualifikationszeit auf 1:06,72 herunter. Jill Koch hatte sich Startplätze auf 50, 100 und 200 Brust gesichert und nutzte ihren Auftritt in Berlin auf 50 Metern für eine neue Bestzeit (00:34,61).