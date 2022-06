Spielzeugmuseum Ratingen : „Lachendes Baby“ wird wieder ausgestellt

Ratingen Das Spielzeugmuseum im Trinsenturm, Wehrgang 1, zeigt seit Kurzem wieder das „Lachende Baby“ von Arthur Lewin-Funcke, diesmal in einer Verbindung zu den ausgestellten Puppen von Käthe Kruse.

Arthur Lewin-Funke (1866-1937) studierte an der Königlichen Akademie der Künste in Berlin. In den Jahren 1908 und 1909 zeigte er die Büste des Kindes auf der Großen Berliner Kunstausstellung. Das „Lachende Baby“, ein Bronzeguss auf einem Granitsockel, wurde auch unter dem Namen „Kaiser-Baby“ bekannt, obwohl es keinen Bezug zum damaligen Kaiser herstellen sollte. Aufgrund seiner Größe und Materialität sowie der feinsinnigen Kinderdarstellung stellt es eine Besonderheit innerhalb der Ratinger Sammlung dar.