Großen Feiern am Wochenende : Vinkrath freut sich auf 100-jähriges Bestehen des Trommlercorps

Vinkrath Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. So auch das 100. Jubiläum, das das Trommlercorps Einigkeit Vinkrath am kommenden Wochenende, vom 10. bis 12. Juni, feiert.

Dieses Jubiläum gilt es, drei Tage lang zu feiern. Es beginnt am Freitag, 10. Juni, um 18 Uhr mit der Heiligen Messe in St. Josef Vinkrath und anschließender Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal. Zum Festakt um 19.30 Uhr in der Festhalle Theis, Im Ketel 9, treffen sich die geladenen Gäste. Am Samstag, 11. Juni, findet ab 19 Uhr der Dorfabend, ebenfalls bei Theis, für alle bei freiem Eintritt statt. Es spielt die Band „Dolce Vita“. Der große Festumzug durch Vinkrath startet am Sonntag, 12. Juni, um 11 Uhr. Es werden neun Spielmanns- und Musikzüge als Gäste teilnehmen. Dem schließen sich zehn Schützenbruderschaften aus Grefrath und Umgebung sowie die Freiwillige Feuerwehr Grefrath an. Der Zug wird über die Dorfstraße, Friedhofsweg, Rütersend, Mörtelsstraße, Am Graben, Heide und In der Floeth ziehen und an der Festhalle Theis enden. Dort beginnt der Dämmerschoppen mit der Band „Dolce Vita“, zu dem bei freiem Eintritt eingeladen wird. Um 15 Uhr beginnt dort die Ziehung und die Gewinnausgabe der Tombola. Zu gewinnen gibt es einen 500 Euro Gutschein der Werbegemeinschaft Grefrath in Takt sowie einen Kaffeeautomaten, ein Tablet und viele weitere Preise.