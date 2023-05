Premiere in Ratingen Perfekte Kulisse für Mogli, Balu und Kaa

Nachdem Mogli das Marschieren lernt, macht er Bekanntschaft mit dem Bär Balu. Während Baghira seinen Schützling in Gefahr wähnt, erweist sich die Begegnung mit dem gemütlichen Dicken als hilfreich, er bringt Mogli das Boxen bei. Das Selbstbewusstsein kann nicht schaden als die Affenbande hereinbricht. Zur Musik von „Born to be wild“ sausen die Affen kreuz und quer auf Easy Rider-Fahrrädern über die Bühne. Mit bunten Punkerfrisuren klettern und hangeln sie sich durch die Kulissen. Nur King Louie mt seinem dicken Bauch lässt es gemächlicher angehen und bietet Mogli einen Handel an: „Ich sorge dafür, dass Du im Dschungel bleiben kannst. Du tust mir dafür einen Gefallen: Du musst mir sagen, wie die Menschen Feuer machen.“ Mogli ist verstört: „Das weiß ich wirklich nicht.“ Doch bevor er darüber nachdenken kann, gerät die Horde wieder außer Rand und Band und tobt auf den wackeligen Inseln des Teiches. Es kommt wie es kommen muss: Etliche plumpsen ins Wasser und steigen an der Zuschauertribüne aus dem Wasser.