Funken Rot-Wiss Ratingen Rote Funken im Weihnachtsfieber

Bereits Anfang Dezember fand die Weihnachtsfeier der Erwachsenen im Stammhaus Droste in Hösel statt. Der seit vielen Jahren traditionsreiche Auftritt der Engel „Grauflöckchen“ und „Blondschöpfchen“, Geschäftsführerin Heike Zumbrink und Sprecherin des Reitercorps Andrea „Hilde“ Droste, durfte nicht fehlen. In einem amüsanten Jahresrückblick erzählten und sangen sie von den Erlebnissen der vergangenen Monate. Sie ernteten dafür viel Gelächter und Applaus und riefen so manche Erinnerung wieder hervor.