Ratingen 15 Jahre Spiel & Buch im Arkadenhof

Ratingen „Saison- und Wegwerfartikel gibt es genug.“ Das sah Uwe K. Frohns schon vor 15 Jahren so, als er mit seiner Frau Karin das Geschäft „Spiel und Buch“ eröffnete. Seither steht es für den programmatischen Gegenentwurf hierzu.

Paul Köhnes arbeitet als Redakteur in der Lokalredaktion Ratingen/Heiligenhaus.

Wenn die beiden Ratinger in ihrem Geschäft zum Würfelpaar greifen und ein großes Holzspielbrett nebst Marmorkugeln aufbauen, dann sieht man ihnen den Spaß daran an. Selbst dann, wenn das Spiel Demonstrationszwecken dient – und im Geschäftsalltag nicht seelenruhig zu Ende gespielt werden kann. Nur so viel sei verraten: Zwei Spieler stehen zum Beispiel bei „Samsara“ vor der Aufgabe, ihre jeweils sechs Kugeln strategisch geschickt nach Hause zu bringen. „Das klingt aber leichter, als es ist“, sagt Karin Frohns.