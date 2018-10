04/19 verliert in Überzahl gegen den TSV Meerbusch

Ratingen Der Fußball-Oberligist bekommt den Sieg gegen Meerbusch auf dem Präsentierteller angereicht – und verliert noch 1:2.

Ratlos auf mehreren Ebenen. Denn in der ersten Halbzeit spulte die RSV-Elf auf dem Platz eine desaströse Leistung ab. Meerbusch war präsenter, schneller und robuster. Das Angriffstrio Emre Geneli, Said Harouz und Ridvan Balci besorgte der RSV-Abwehr ein Schleudertrauma, Fynn Eckhardt auf der linken Seite hatte mit Geneli seine liebe Müh – und dort fiel dann auch das verdiente 0:1. Said Harouz jagte den Ball aus extrem spitzen Winkel ins Tor.

Das sollte sich nach dem Seitenwechsel ändern. Torschütze Harouz, der schon in erster Halbzeit Gelb für eine Schwalbe gesehen hatte, ging im Mittelfeld mit der Hand an den Ball – und flog dafür mit Gelb-Rot vom Platz. Was folgte, war ein spektakulärer Einbruch der Meerbuscher, die das Fußballspielen in Unterzahl plötzlich komplett einstellten. Aleksandar Pranjes hätte zweimal den Ausgleich erzielen müssen, doch der Offensivmann scheiterte jeweils freistehend am TSV-Torhüter Michael Kampmann. Den Ausgleich besorgte dann Fynn Eckhardt mit einem Flachschuss aus rund 22 Metern.