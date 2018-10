HEILIGENHAUS : Hofermühle: Bürger räumen den Dreck weg

Bürger sind vereinten Kräften unterwegs⇥RP-Foto Jürgen Venn Foto: RP/Venn, J. (jven)

HEILIGENHAUS Sie setzen sich unermüdlich für eine saubere Umwelt und ein sauberes Umfeld ein. Am Samstag waren sie wieder unterwegs.

Mit Müllzange, Handschuhen und Beuteln ziehen sie los. Und jedes noch so kleine Stück Müll, das, acht- und gedankenlos weggeworfen, im Gebüsch, auf dem Weg oder im Gras liegt, wird aufgesammelt.

Immer wieder ziehen in den Stadtteilen Freiwillige los, um an den „Dreck-Weg-Tagen“ den Müll der Anderen wegzuräumen. Am Samstag waren es die Bewohner der Hofermühle, die in ihrem Stadtteil den „Herbst-Putz“ erledigten. Zum vierten Mal veranstalteten sie die Aufräum-Aktion, von der sie im vergangenen Jahr nicht mal der Regen abhalten konnte.

Info Stadt nimmt Hinweise auf Service: Unter der Telefonnummer 02056/5828712 oder per E-Mail an dreckweg@heiligenhaus.de können Verunreinigungen von öffentlichen Flächen wie etwa wilde Müllkippen zur schnellen Säuberung gemeldet werden. Telefon: Die Abfallberatung ist unter der Telefon-Nr. 02056 /13 0 zu erreichen. Kreis: Auch in anderen Städten des Kreises Mettmann gibt es Dreck-weg-Tage, zum Beispiel in Ratingen.

Hochengagiert sind die Gruppen immer wieder dabei, obwohl der Grund für ihren arbeitsreichen Samstag jedes Mal wieder ein trauriger ist. Denn Helfer, die an Dreck-Weg-Tagen auf dem ganzen Stadtgebiet teilnehmen, werden immer fündig: Flaschen, immer wieder alte Autoteile wie Reifen, Radkappen oder anderes, außerdem kaputte Angeln, volle Windeln, Rohre, massenhaft Papiermüll und immer wieder auch Zigarettenstummel. Weltweit werden zehn Milliarden von ihnen achtlos in die Umwelt geworfen, obwohl die WHO die Zigarettenreste im vergangen Jahr zum Sondermüll erklärt hat. Denn sie enthalten, so die WHO, bis zu 7000 verschiedene, zum Teil hochgiftige Chemikalien und Kunststoffe, die biologisch nicht abbaubar sind. Aber auch wilden Kippen begegnen sie gerne mal, wo Bauschutt einfach in die Landschaft, statt in die Entsorgung abgeladen wird – diesen Müll melden sie dann aber der Stadt. Die technischen Betriebe übernehmen die Entsorgung, deren Kosten müssen dann aus dem städtischen Haushalt bezahlt werden.