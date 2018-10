Kreis Mettmann: Balanceakt Selbstständigkeit

Jörg Schumacher und Vivienne Kretschmer-Galander managen den Küchentreff in Langenfeld – Beispiel für eine gelungene Nachfolgeregelung per Betriebsübergabe. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

KREIS METTMANN Ende Februar hat Jörg Schumacher den „Küchentreff Langenfeld“ als bestehende Firma übernommen.

Bevor Jörg Schumacher im Frühjahr den seit zwölf Jahren bestehenden Küchentreff Langenfeld übernahm, hatte er sich schon einige Jahre mit dem Gedanken beschäftigt, selbstständig zu sein. „Aber in der Möbelbranche, insbesondere dem Segment Küchen, ist das nicht so einfach“, sagt der 53-Jährige. „Für eine komplette Neugründung wird man die Bankkredite nicht bekommen. Also muss man sich nach dem passenden, bereits bestehenden Geschäft umsehen, für das nach einem Nachfolger gesucht wird.“ Über persönliche Kontakte innerhalb der Branche traf er im vergangenen Jahr auf Olaf Röber, der seinen Betrieb aus Altersgründen abgeben wollte. Nachdem man sich grundlegend einig war, dauerte der Übergabeprozess noch rund ein halbes Jahr.