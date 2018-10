Wahnsinnige Aufholjagd : Aliens drehen 1:5-Rückstand in Lauterbach noch zum Sieg

Ratingen In nicht einmal zehn Minuten macht der Eishockey-Regionalligist aus einem 1:5 in Lauterbach noch ein 6:5. Zuvor gab’s ein 5:8 in Diez.

(asch/cda) Was für eine Aufholjagd! 1:5 stand es aus Sicht der Ratinger Ice Aliens in Lauterbach, nur noch zehn Minuten waren zu spielen. Was folgte, war jedoch eine Aufholjagd der Extraklasse – und 30 Sekunden vor Schluss fasst sich Dustin Schumacher ein Herz, schießt aufs Tor. Die Scheibe wird mehrfach abgefälscht, doch findet den Weg ins Gehäuse – Schumacher erzielt tatsächlich noch das 6:5-Siegtor für die Ratinger beim Tabellenvorletzten. Im ersten Spiel des Wochenendes bei der EG Diez Limburg verlieren die Aliens am Freitag 5:8.

Die ersatzgeschwächten Aliens waren drauf und dran, in Lauterbach eine peinliche Niederlage zu kassieren. Nach zwei Minuten stand es schon 0:2, dann ging es über 1:3 zum 1:5 – elf Minuten vor dem Ende. Das Spiel schien gelaufen. Das 2:5 durch Tim Brazda (51.) schien nur noch Ergebniskosmetik. Trainer Sikorski stellte auf zwei Reihen um – und dann trafen Dominik Scharfenort (53.), Giesen (55.) und Dennis Fischbuch (59.) zum Ausgleich. Trainer Sikorski nahm eine Auszeit – und bei noch 29 Sekunden auf der Uhr erzielte Dustin Schumacher noch den umjubelten Siegtreffer zum 6:5. „Die drei Punkte waren so wichtig für uns“, sagte Tobias Brazda, der sich mit drei Vorlagen im Spielberichtsbogen eintrug. „In dieser Saison läuft alles etwas schwieriger, da tut das sehr gut.“



Am Freitag erwischten die Aliens ohne den auf einem Trainerlehrgang weilenden Krystian Sikorski einen guten Start und gingen nach feinem Solo des grippegeschwächten Tim Brazda in Führung (5.). Die Gastgeber glichen jedoch aus (6.).