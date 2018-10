Bundesliga-Kegler sind weiter Verfolger Nummer eins

Sportkegeln : Bundesliga-Kegler sind weiter der Verfolger Nummer eins

In die Vollen: Kerim Demirbag und die Ratinger Sportkegler wussten spätestens nach dem zweiten Block, dass der Sieg der Heiligenhauser deutlich ausfallen würde. Foto: rp/Achim Blazy

Heiligenhaus Die Sportkegler der SK Heiligenhaus haben ihre weiße Weste in Heimspielen gewahrt und sich in der Spitzengruppe der Bundesliga festgesetzt. Am siebten Spieltag besiegten die Heiligenhauser den Sechsten KSC Hüttersdorf mit 5242:4798 (3:0) und fuhren gleichzeitig in der dritten Partie auf eigenen Bahnen den dritten Erfolg ein.

In der Tabelle steht die Mannschaft mit 14 Punkten auf dem starken zweiten Platz hinter dem Spitzenreiter KF Oberthal (16).

Die beiden etatmäßigen Startkegler André Laukmann (893 Holz) und Marcel Grote (871) staunten nicht schlecht, als Gästespieler Robin Schrecklinger von Beginn an extrem auf das Gaspedal drückte und sich keine Schwächephase erlaubte. Im ersten Block setzte Schrecklinger mit 915 Holz ein dickes Ausrufezeichen – und ein ähnliches Resultat war in dieser Saison noch keinem Spieler einer Gastmannschaft in Heiligenhaus gelungen. „Das muss man einfach anerkennen, wenn hier jemand so einen blitzsauberen Durchgang auf die Bretter legt. Umso wichtiger war unsere Reaktion“, sagte SK-Kapitän Marcel Grote.



In der Folge kam dann von den Gästen aus Hüttersdorf kaum noch Gegenwehr. Lediglich Holger Hamm (833) versuchte im letzten Block, noch so viele Heiligenhauser wie möglich zu übertreffen – was ihm ebenfalls nicht gelang. Die Red Lions spielten die Partie äußerst souverän zu Ende. Kerim Demirbag (863) und Robin Holler (874) wirkten im Mittelblock sehr solide. Dirk Albertz (871) und Marcel Schneimann (870) machten anschließend alles klar für die Hausherren.