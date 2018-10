Niederberg Der Auftritt im Nevigeser Dom am 2. Dezember wird auf die Adventszeit einstimmen.

Unter dem Titel „Aus der Ferne strahlt ein Licht“ wollen der Rhythmus-Chor Velbert-Neviges und der Rhythmus-Parenten-Chor Neviges unter der musikalischen Leitung von Chordirektor ICV Manfred Hagling die Besucher auch beim 41. Domkonzert wieder in adventliche Friedensstimmung versetzen. Am Klavier werden die Hagling-Chöre von Petra Kubernus, der Organistin der Ev. Kirchengemeinde Tönisheide, und vom jungen Allroundmusiker Julian Schlipköter begleitet.

Eintrittskarten, zugleich Programme zum familienfreundlichen Preis von sieben Euro, im Vorverkauf sechs Euro, sind bei den Chormitgliedern und in folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: in Neviges Druckerei Engelhardt, Wilhelmstraße 11; Service-Center Neviges (Post), Elberfelder Straße 65, SOS-Team, Bernsaustraßr 4-6, Restaurant „Zum Parkhaus Seidl“, Bernsaustraße 35; Lotto Lanz, Hohenbruchstraße 8; Schreibwaren Kotarra, Kuhlendahler Straße 3; in Langenberg Buchhandlung Kape, Hauptstraße 58; in Velbert-Mitte Bussemas, Mode Aktuell, Friedrichstraße 194; Reisebüro Drei Null Drei im City-Park, Friedrichstraße 303.