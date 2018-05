Kommentar : Maßnahmen-Paket muss her

Bei der Stippvisite am gestrigen Morgen wurde schnell klar: Die Tiefgarage der Stadthalle ist ein großer Angstraum, den man abends, also vor allem in der dunklen Zeit, nur sehr ungern betreten möchte. Lampen sind verdreckt, Wände sind verschmiert: Das Ganze verströmt die Atmosphäre eines heruntergekommenen Bahnhofsgeländes. Traurig, aber wahr.

Aus dieser Nummer kommt die Verwaltung nur schwer heraus: Sie hat das Umfeld der guten Stube Ratingens verfallen lassen. Es ist schon peinlich genug, dass die CDU-Fraktion erneut an den eigenen Antrag vom vergangenen Jahr erinnern musste.

Ratingen glänzt an anderen Stellen mit neuen millionenschweren Projekten. Doch zu einem ansehnlichen Stadtbild gehört auch die konsequente Bestandspflege. Auf der Prioritäten-Liste sollte die Stadthalle ganz oben stehen. Also: Ein Maßnahmen-Paket muss endlich her.

(RP)