Kreis Mettmann: Langzeitarbeitlose finden selten neuen Job

Kreis Mettmann Die Kreisvorsitzende des Gewerkschaftsbundes schlägt Alarm: Man muss Bildung ausbauen.

Ein Rückgang von 5,8 Prozent zum Vorjahreszeitraum (1252 Personen). Als langzeitarbeitslos gilt, wer mindestens ein Jahr arbeitslos ist. Im Kreis Mettmann seien aktuell 6.669 Personen bei der Arbeitsagentur und dem Jobcenter als Langzeitarbeitslose registriert. "Die grundsätzlich stabile Lage am Arbeitsmarkt im Kreis darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Spaltungen am Arbeitsmarkt noch tiefer geworden sind", sagt Iffländer. "Die Chancen von Langzeitarbeitslosen auf einen Arbeitsplatz sind nochmals schlechter geworden. Der Markt wird es nicht richten und das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit nicht lösen. Notwendig ist ein Aktionsprogramm des Bundes, das Langzeitarbeitslosen auch im Kreis Mettmann Perspektiven eröffnet. Jetzt kommt es darauf an, dass die neue Bundesregierung die versprochenen Hilfen für Langzeitarbeitslose zügig und vor allem in guter Qualität einführt." Arbeitslose, die Hartz IV erhielten, seien bislang unzureichend gefördert und das System nach wie vor unterfinanziert.