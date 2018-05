Ratingen: Tiefenbroich: Achim Schmidt ist neuer Schützenkönig

Ratingen Großer Jubel bei höchst sommerlichen Temperaturen: Achim Schmidt ist neuer Schützenkönig in Tiefenbroich.

Neben dem Schützenwesen - er ist 1. Bruderschaftsfähnrich, 3. Schießmeister und kümmert sich auch um die Jugend - ist Motorradfahren sein großes Hobby. Schmidt gehört seit seinem Zuzug aus Düsseldorf-Kaiserswerth im Jahr 2011 der Jägerkompanie an - und damit gingen alle Titel in diesem Jahr an die Jäger: Kronprinzessin wurde Alina Schäffkes (20), die von Tobias Hannappel begleitet wird, Schülerprinz wurde Paul Sendt (14), und den Titel des Traditionskönigs sicherte sich Frank Hannappel (46), der Frau Monika zur Königin wählte.