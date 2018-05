Ratingen: Kindertreff besucht den Berliner Mauermaler

Ratingen Im Rahmen seines Pfingstferienprogramms lud der Eggerscheidter Kindertreff zu einem Tagesausflug nach Düsseldorf ein. Zunächst besuchten die Dumeklemmerkinder den als Berliner Mauermaler bekannt gewordenen französischen Künstler Christophe-Emmanuel Bouchet in seinem Atelier "Verrückte Liebe" an der Ackerstraße.

Im weiteren Verlauf des Abstechers in die Landeshauptstadt erkundeten die Ausflügler das Schifffahrtsmuseum am Burgplatz sowie einen original erhaltenen Luftschutzkeller in der Mahn- und Gedenkstätte an der Mühlenstraße. Mit einem geführten Rundgang durch den Hofgarten sowie einem Stadterkundungsspiel und einer Schatzsuche klang der kurzweilige Ferientag aus.