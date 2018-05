Ratingen: Mitten in der Stadt geht der Fischreiher auf Beutefang

Ratingen

Michael Baaske ist ein genauer Beobachter des Geschehens in der Stadt. Gern ist er mit dem Fahrrad unterwegs. Und gern nutzt er die Kamera, um besondere Situationen zu dokumentieren. Es war am späten Sonntagnachmittag, als der Mitarbeiter des Jugendamtes am Stadthallen-Teich vorbeischaute. Und plötzlich entdeckte er dort einen prächtigen Fischreiher, der mitten in der Stadt offenbar nach einem leckeren Fang suchte. Prompt hielt Baaske die Erkundungstour mit der Kamera fest. Übrigens: Der Fischreiher (oder ein anderer) wurde auch schon in Ratingen Ost gesichtet. Klar, dass Baaske davon ebenfalls Bilder gemacht hat.