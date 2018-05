Lokalsport: Ratinger B-Ligisten verlieren viel Boden im Abstiegskampf

Ratingen Am kommenden Sonntag fallen in der Fußball-Kreisliga B alle Entscheidungen. Oben ist keine Mannschaft aus dem Angerland dabei, dafür reichlich im Abstiegskampf. Und vornean ist der ASV Tiefenbroich bedroht, der im Heimspiel gegen den Meister DSC 99 II chancenlos war und 0:3 unterlag. Nun trennt die Truppe von der Sohlstättenstraße als Viertletzter noch ein Zähler vom Tabellenkeller.

Inzwischen hat Udo Bartsch, der erst für die kommende Spielzeit eingeplant war, die sportliche Leitung übernommen, die Talfahrt freilich konnte auch er nicht stoppen. Die letzten fünf Spiele brachten nur einen Punkt und am Sonntag geht es zum FC Büderich II. Die Linksrheinschen sind mit ihren 39 Punkten ebenfalls in Gefahr und dort droht dem Ex-Bezirksligist die Kreisliga C.