Unfall in Heiligenhaus : Kranwagen kippt um auf der Autobahn 44

Heiligenhaus Spektakulärer Unfall nahe der A 44-Auffahrt Richtung Velbert: Um 8.20 Uhr wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst am Freitagmorgen alarmiert. Ein Kranwagen war umgestürzt.

(köh) Der Kranwagen kam nach Feuerwehrangaben kurz nach der Auffahrt auf die Autobahn A 44 in Fahrtrichtung Hetterscheidt von der Fahrbahn ab und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde von Ersthelfern leicht verletzt aus seinem Fahrzeug gezogen. Ein unmittelbar hinter dem Kranwagen her fahrender Autofahrer hatte sofort angehalten, um zu helfen. Die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und sicherte den Brandschutz. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der vorher vollgetankte Dieseltank des Fahrzeuges wurde bei dem Unfall nicht beschädigt. Auslaufende Betriebsstoffe wurde durch die Feuerwehr provisorisch gestoppt. Da Flüssigkeiten auch in den Boden gesickert waren, wurde für weitere Maßnahmen das Umweltamt des Kreises Mettmann hinzugezogen. Ein Spezialunternehmen wird das Fahrzeug im Nachgang bergen und Abtransportieren. Für die Zeit des Einsatzes wurde die Autobahn teilweise voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit rund zehn Einsatzkräften, rund drei Stunden im Einsatz. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt. Die Arbeiten zogen sich bis in die Nachmittagsstunden.