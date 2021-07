Serrvice-Club für Velbert und Heiligenhaus : Susan Krieger führt Lions-Club für ein Jahr

Niederberg Susan Krieger löst Martin Bürgener turnusmäig in der Lions-Präsidentschaft ab. Die Apothekerin gehört dem Serviceclub seit 2012 an.

Was hat die neue Präsidentin vor? „Mein Fokus liegt in der Sache, dem Motto der Lions „We Serve“ gerecht zu werden, nicht im Geschlecht. Trotzdem freue ich mich, wenn wir in meiner Präsidentschaft Frauen aufnehmen.“ Die Präsidentschaft von Martin Bürgener war hauptsächlich virtuell. „Gesundheit geht vor“, sagt er. Apothekerin Krieger tritt in dieselben Fußstapfen. Sie beginnt ihr Präsidentenjahr mit Hybrid-Veranstaltungen. „Wir halten uns strikt an die gesetzlichen Vorgaben“, so die Präsidentin. Der Lions Club plant beispielsweise Ende August die Lions-Ruhr-Rallye, deren traditioneller Startpunkt in Heiligenhaus wurde nun zum Velberter Stadion verlegt. Es ist einfach mehr Platz dort. Die Hygiene-Bestimmungen können dort mit Sicherheitspuffer eingehalten werden. Der Concours d‘Elegance wird in Heiligenhaus stattfinden: 22. August 2021 zwischen 16 und 18 Uhr am Rathaus Heiligenhaus.