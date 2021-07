Ratingen : Ferienpass ist ab sofort erhältlich

Ratingen Der Ratinger Ferienpass verspricht mit vielen attraktiven Angeboten abwechslungsreiche Ferien. Er ist ab sofort zum Preis von 12 Euro zu erhalten und gilt ab Montag für verschiedene Attraktionen im Stadtgebiet.

() Der Ratinger Ferienpass verspricht mit vielen attraktiven Angeboten abwechslungsreiche Ferien. Erhältlich ist er ab sofort in folgenden Vorverkaufsstellen (zu den jeweiligen Öffnungszeiten): im Jugendzentrum Manege, Jahnstraße 28, im Jugendzentrum Hösel, Bahnhofstraße 98, im Jugendtreff Phoenix, Barbarastraße 16, im Club West, Erfurter Straße 35, auf dem Abenteuerspielplatz West, Erfurter Straße 20, im Café du Nord, Dorfstraße 6, im Kinder- und Jugendtreff Eggerscheidt, Hölenderweg 51, im Jugend- und Kulturzentrum Lux, Turmstraße 5, sowie beim Spielmobil Felix. Der Ferienpass kostet zwölf Euro (ermäßigt vier Euro, ab dem zweiten Ermäßigten ein Euro) und gilt für Kinder und junge Leute bis 17 Jahre. Die ermäßigten Ferienpässe sind in den Jugendzentren zu erwerben.

Gültig ist der Ferienpass in den Sommerferien vom 5. Juli bis zum 17. August. Alle einzulösenden Gutscheine sind gekennzeichnet. Für das Allwetterbad in Lintorf und das Freibad in Ratingen-Mitte kann bis zu drei Tage vor dem Besuch ein „0-Euro E-Ticket Ferienpass“ gebucht werden. Erwachsene haben mit diesem Ausweis keinen Zutritt. Der Kinogutschein gilt für einen Besuch eines Kinderfilms aus dem Kinderkino des Ratinger Kinos für einen reduzierten Preis von 3,50 Euro.

Auf der Naturbühne Blauer See findet die Aufführung „Pettersson und Findus“ statt. Bei einer Zuzahlung von acht Euro kann der Gutschein an der Theaterkasse eingelöst werden. Wichtig ist, dass die Zuschauer sich unter Telefon 01805/300411 oder 02303/427152 anmelden. Darüber hinaus gibt es am Blauen See in Ratingen einen Gutschein für eine kostenlose Nutzung der Minigolfanlage und für einen kostenlosen Besuch im Märchenzoo.