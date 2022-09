Konzertchor Ratingen : Klänge von Vivaldi bis Piazolla in der Dumeklemmerhalle

Klänge von Vivaldi bis Piazolla in der Dumeklemmerhalle

Der Konzertchor ist gemeinsam mit dem Star-Cellisten Alejandro Saúl Martinez am Samstag live zu erleben. Thomas Gabrisch verrät, was die Besucher erwartet.

Für das Konzerthighlight des Konzertchores mit dem kubanischen Starcellisten Alejandro Saúl Martinez am kommenden Samstag um 19 Uhr in der Dumeklemmerhalle gibt es noch Restkarten. Aufgeführt werden das „Gloria“ von Antonio Vivaldi, „ Le Grand Tango“ von Astor Piazzolla und das „Magnificat“ von Martín Palmeri. Der Dirigent und Leiter des Chores, Thomas Gabrisch, verrät in einem Gespräch wie mitreißend der Abend wird.