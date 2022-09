Heiligenhaus : Hund schlägt Angreifer in die Flucht

Heiligenhaus Überfall am späten Nachmittag: An der Moselstraße bedrohte ein Unbekannter eine 64-jährige Frau mit einem Messer. Das hatte Folgen – für ihn.

(köh) Der Hund der Spaziergängerin schlug den Mann in die Flucht. Details zum Geschehen liefert die Polizei. Gegen 17.30 Uhr führte die Frau ihren Hund (eine Windhund-Labrador-Mischung) Gassi. In Höhe der Mainstraße stellte sich ihr ein Mann in den Weg. In der rechten Hand hielt er ein Messer und bedrohte sie. Der Hund der Heiligenhauserin biss daraufhin dem Mann in den rechten Unterarm, woraufhin dieser das Messer fallen ließ und unerkannt flüchtete. Erst am Dienstag erstattete die 64-Jährige Anzeige bei der Polizei. Die Frau konnte den Unbekannten lediglich vage beschreiben: Körpergröße 1.70 Meter und von schlanker Statur. Der Mann soll eine Kapuze getragen haben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder zu der Identität des flüchtigen Tatverdächtigen machen können, sind gebeten, sich mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, in Verbindung zu setzen.