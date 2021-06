Stadtwerke Ratingen : Preise für Fernwärme steigen

<irspacing style="letter-spacing: 0.01em;">Ratingen</irspacing> Die neuen Preise gelten ab dem 1. Juli. Hintergrund der jetzigen Preiserhöhung sind insbesondere gestiegene Preise für CO2-Zertifikate.

Die Berechnung des Fernwärmepreises sowie mögliche Preisanpassungen unterliegen strengen gesetzlichen Regelungen. Der Preis ist dabei an vertraglich festgelegte Preisänderungsklauseln gekoppelt. Verändert sich das arithmetische Mittel eines Indizes um mehr als fünf Prozent, erfolgt eine Anpassung der Fernwärmepreise. „Der Hintergrund der Preiserhöhung sind insbesondere gestiegene Preise für CO 2 -Zertifikate im europäischen Emissionshandel sowie des Börsenpreises für Erdgas, die sich in den Preisindizes widerspiegeln“, erklärt Frank Schlosser, Bereichsleiter Vertrieb der Stadtwerke Ratingen.