Eishockey, Regionalliga : Ice Aliens binden Talente und ein Sturm-Trio

Auch Marco Clemens hat bei den Ratinger Ice Aliens verlängert. Foto: Ronny/Rehbein/Aliens/Ronny Rehbein/Aliens

Ratingen Nicht nur Daniel Fischbuch bleibt den Ratinger Ice Aliens erhalten, der Eishockey-Regionalligist hat fünf weitere Verträge mit Spielern verlängert und setzt zudem auf die eigene Jugend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Ratinger Ice Aliens haben viele Kadergespräche geführt und sind zufrieden. Nachdem Daniel Fischbuch bereits beim Eishockey-Regionalligisten verlängert hat, gibt es nun weitere Zusagen von zwei Talenten und drei Stürmern: Max Bleyer (29) spielte bereits in der Saison 2018/2019 mit großem Erfolg in Ratingen und kehrte im Sommer 2020 nach einer Saison beim Neusser EV wieder an den Sandbach zurück. Er dürfte erneut zu den fittesten Spielern des Kaders gehören und behält die Nummer 23.

Felix Wolter (27) wechselte ebenfalls im Sommer 2020 von Neuss nach Ratingen und spielt hier mit der Nummer 10. Seine Laufbahn begann in Solingen, anschließend spielte er von der U14 bis zur DNL in Düsseldorf. Stationen im Seniorenbereich waren erneut Solingen und Neuss.

Marco Clemens (24) kam 2019 von den Füchsen Duisburg, für die er zwei Jahre in der Oberliga aktiv war. Er startete im Nachwuchsbereich in Krefeld und Düsseldorf, spielte aber auch bei den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin in der U16 und der DNL. Bei den Ice Aliens hat er sich zu einer festen Größe entwickelt. Er trägt weiterhin die Nummer 25.

Daniel Fischer (22) kam 2015 aus dem Nachwuchs der DEG zur damaligen U17 nach Ratingen. In der Saison 2019/20 kam der gelernte Stürmer bereits zu einigen Einsätzen in der ersten Mannschaft. Er läuft mit der Nummer 8 auf. Maximilian Kisters (19) kam Anfang der vergangenen Saison nach Stationen in Dinslaken und Essen von den Jungfüchsen Duisburg zu seiner ersten Station im Seniorenbereich nach Ratingen. Er trägt die Nummer 15. Darüber hinaus befinden sich rund zehn Spieler aus der U20 im erweiterten Kader.

(ame)