Ratingen : Drei städtische Seniorentreffs öffnen ab Montag

(RP) Der allgemeine Rückgang des Infektionsgeschehens und die fortgeschrittene Impfung der älteren Menschen machen es möglich: Ab dem kommenden Montag, 28. Juni, öffnen drei der fünf städtischen Seniorentreffs wieder ihre Türen. Der Mehrgenerationentreff Tiefenbroich an der Sohlstättenstraße sowie die Treffs in Ratingen Ost, Carl-Zöllig-Straße, und Ratingen Mitte, Minoritenstraße, sind ab Montag von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr geöffnet (die Mittagspause ist zum Reinigen und Desinfizieren erforderlich).

Der Seniorentreff West an der Erfurter Straße folgt eine Woche später, also ab 5. Juli. In Ratingen Süd wird es noch ein paar Wochen dauern, da der Treff am Karl-Mücher-Weg zurzeit saniert und umgebaut wird.

Wegen der Corona-Pandemie sind die städtischen Seniorentreffs seit fast acht Monaten geschlossen. „Wegen der gefährlichen Lage war in dieser Zeit an eine Öffnung nicht zu denken“, sagt die städtische Seniorenkoordinatorin Rita Mitic. „Doch in letzter Zeit mehrten sich die Nachfragen, wann es so weit sein könnte. Die Sehnsucht nach persönlicher Begegnung ist groß, auch bei unserem Team.“ Angeboten wird in den drei Treffs in Tiefenbroich, Mitte und Ost das gewohnte Programm, aber eben unter Beachtung der Corona-Regeln. Bei Sport- und Chorangeboten sind die Regeln noch etwas strenger. Eine Anmeldung für den Besuch ist bei der aktuellen Inzidenzstufe ebenso wenig erforderlich wie der Nachweis eines negativen Tests.