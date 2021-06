Ratingen : Energieberater informieren

Ratingen Hausbesitzer und Eigentümer im Kreis Mettmann können sich jetzt bei einem kostenlosen Onlinevortrag am Dienstag, 6. Juli, von 17.30 bis 19 Uhr zum Thema Photovoltaik informieren.

Im Kreis Mettmann gibt es noch viele ungenutzte Dach- und Balkonflächen, auf denen sich mit Photovoltaik-Zellen einfach Strom erzeugen ließe um Haushalt, Mobilität und Heizung zu unterstützen. Doch macht eine solche Investition für das eigene Zuhause überhaupt Sinn? Hausbesitzer und Eigentümer im Kreis Mettmann können sich jetzt bei einem kostenlosen Onlinevortrag am Dienstag, 6. Juli, von 17.30 bis 19 Uhr zu diesem Thema informieren. „Mit Solarenergie können Verbraucher nicht nur ihre Strom-, Heiz-, und Mobilitätskosten senken. Sie gewinnen auch ein Stück Unabhängigkeit von der Energiepreisentwicklung“, betonen Susanne Berger und Thomas Bertram, die Energieberater der Verbraucherzentrale NRW. Im Onlinevortrag geben sie einen Überblick über die Möglichkeiten, Sonnenenergie mit Photovoltaikanlagen einzufangen und zu nutzen und haben wertvolle Tipps zu Solarstrom parat. Weitere Kurzvorträge mit den Schwerpunktthemen Solarthermie versus Photovoltaik, Elektromobilität und Stecker-Solargeräte werden an den darauf folgenden Dienstagen angeboten. Anmeldung zum kostenlosen Onlinevortrag am 6. Juli und zu den Kurzvorträgen sind im Internet möglich.