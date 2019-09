Gut Kuhlendahl : Golf-Damen stehen auf Gut Kuhlendahl bestens da

Niederberg (RP) Die eigenen Erwartungen übertroffen haben die AK-50-Damen vom Golfclub Velbert Gut Kuhlendahl. Bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften erreichten sie nach Aufstieg vom Vorjahr jetzt in Verden einen vierten Platz in der Regionalliga und schafften damit sicher den Klassenerhalt.

Im Vierer trugen Anne Despineux/Manuela Messing (92 Schläge) und Carola Niedereichholz/Astrid Maurer (86) zum Ergebnis bei, außerdem holten in den Einzelspielen Astrid Maurer (89) und mit einem Spitzenresultat von 81 Schlägen Carola Niedereichholz die notwendigen Punkte, um unter den acht Mannschaften erfolgreich zu bestehen. Unterstützt wurde das Team von Ersatzspielerin Doris Rösch. Die golferinnen finden gute Bedingungen vor. Durch die hügelige Topografie verfügt der Platz auf einer Gesamtlänge von 5608 Metern für Herren und 4930 Metern für Damen über alles, was der Golfspieler an Herausforderungen erwartet. Das abwechslungsreiche Bahndesign bietet interessante Plateaus und Breaks innerhalb der Grüns sowie strategisch intelligent platzierte Bunker und Wasserhindernisse. Dies ermöglicht Einsteigern und Könnern gleichermaßen ein hoch spannendes Spiel. Erfahrene Golftrainer stehen optional im Rahmen von Einzel- oder Gruppenunterricht zur Verfügung. Die großzügige Indoor-Anlage bietet die wahrscheinlich europaweit beste Ausstattung eines Golf-Trainings- und Fittingcenters.