Ratingen : Betrunkener bedroht Mann mit Schusswaffe

(RP/kle) Am Sonntagnachmittag hat ein 54 Jahre alter Mann einen 49-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht. Verletzt wurde dabei aber zum Glück niemand.

Gegen 16. 45 Uhr kam es an einer Bushaltestelle am Düsseldorfer Platz in Ratingen Mitte zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Ratingern. Im Verlauf der Streitigkeiten zog der 54-Jährige dann plötzlich eine Schusswaffe und bedrohte damit seinen 49-jährigen Kontrahenten. Ohne die Waffe jedoch zu benutzen, steckte er diese wieder ein und bestieg den nächsten Bus.