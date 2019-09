Ratingen : Tragödchen-Ensemble spielt Lindenberg

Die Sommerpause ist vorbei. Bernhard Schultz und Band starten in die neue Saison mit neuem Personal.

Im Alter kommt es auf zwei Dinge an: Radikalität und Meisterschaft, meint Udo Lindenberg. Stell dir vor, du gibst eine Party, und das Ganze dauert ein bisschen länger. Nicht bis zum Morgengrauen. Nicht zwei oder drei Tage. Eher fünfzig Jahre. So genau weißt du es nicht mehr. Es ist schließlich eine Party, und da kann es schon einmal passieren, dass man den Überblick verliert. Die Beatles, die Stones, Bob Dylan, ja gut, aber ein Deutscher, der auf Deutsch rockt – unmöglich. Rock ‚n‘ Roll war in Deutschland bis Mitte der 70er-Jahre eine rein angloamerikanische Angelegenheit. Dann kam Udo und machte alles anders.