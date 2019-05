Niederberg : Golfclub Velbert richtet „Kids-Cup“ aus

Niederberg Gut Kuhlendahl lädt alle interessierten jungen Golfer zwischen acht und 18 Jahren für Christi Himmelfahrt ein

(RP) Für Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 30. Mai, lädt der Golfclub Velbert Gut Kuhlendahl alle interessierten jungen Golfer zwischen acht und 18 Jahren zum „Kids-Cup“ ein. Ab 10 Uhr können alle Spieler der Altersgruppe, die Platzreife haben und Mitglied in einem Golfclub sind, auf dem hügeligen Gelände an der Kuhlendahler Straße 283 ihre Kräfte messen.

Das Turnier wird während der Saison in unregelmäßigen Abständen mehrfach angeboten. Anmeldungen sind über das Clubsekretariat persönlich, telefonisch unter 02053 923290 oder per E-Mail an golfclub-velbert@t-online.de möglich.