Ratingen : Beigeordneter Flohr verlässt die Stadt Ratingen

Ratingen (RP/kle) Seit Wochen kursierten Gerüchte um Wechselabsichten, nun ist es offiziell: Beigeordneter Oliver Flohr geht zum 15. Oktober 2019 von Ratingen nach Mönchengladbach. In der kreisfreien 270.000-Einwohner-Stadt wird Flohr als Fachbereichsleiter Personalmanagement Verantwortung für rund 3.500 Mitarbeiter tragen – „eine hochinteressante und herausfordernde Aufgabe mit großen Gestaltungsmöglichkeiten“, so Flohr.

Bürgermeister Klaus Pesch dankt in einer offiziellen Mitteilung Oliver Flohr für die in Ratingen geleistete Arbeit, insbesondere auf dem Gebiet der Digitalisierung. Die erforderlichen Organisationsmaßnahmen seien in enger Kooperation mit der Beratungsgesellschaft „Partnerschaft Deutschland“ (PD) weitgehend ausgearbeitet worden und stünden in Kürze zur Entscheidung an, betonte die Verwaltung in der Mitteilung. PD werde die Stadt Ratingen auf diesem Weg weiter begleiten.