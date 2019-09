Großbrand auf dem ehemaligen Goldkuhle-Gelände in Hösel : Goldkuhle-Gelände: Kripo geht von Brandstiftung aus

Ratingen Einen Verdacht auf mögliche Schadstoffe habe es während der Löscharbeiten nicht gegeben, hieß es auf Anfrage von der Stadtverwaltung.

(JoPr) Ein Schlauch lag auch lange nach Abschluss der Löscharbeiten auf dem ehemaligen Goldkuhle-Gelände noch bereit: Regelmäßig wurden die Reste der abgebrannten Lagerhallen (wir berichteten) auf etwaige Brandnester kontrolliert. Auch gestern Morgen war die Feuerwehr vor Ort und kontrollierte. Der Brandort wurde nach Abschluss der Löscharbeiten, die in den späten Nachmittag hinein dauerten, von der Polizei beschlagnahmt. Die Brandexperten des Kommissariat 11 (KK 11) haben den Brandort am Montag genauer untersucht. Dabei kamen die Kriminalisten sehr schnell zu dem Ergebnis, dass das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich gelegt wurde. Eine technische Ursache scheide in dem seit langer Zeit leerstehenden und seitdem stromlos geschalteten Objekt mit großer Sicherheit aus. Der Sachschaden beträgt mindestens 400.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210.