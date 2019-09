Basildon, Meaux, Mansfield : Feste feiern mit den Partnerstädten

Bürgermeister Michael Beck (2.v.l.) und Thomas Rickal (Partnerschaftskomitee, r.) mit ihren englischen Amtskollegen. Foto: RP/Kulturbüro Heiligenhaus

Heiligenhaus 70 Jahre Stadtrechte für Basildon und das traditionsreiche Drei-Länder-Frauentreffen bieten Besuchs-Anlässe.

Gleich zweimal in acht Tagen standen länderübergreifende Termine in vielen Heiligenhauser Terminkalendern. Das Kulturbüro war mit einer Delegation in Basildon unterwegs und Uschi Klützke organisierte ein weiteres internationales Frauentreffen mit Gästen aus den Partnerstädten Mansfield und Meaux. Am Ende der Treffen standen zwei erfreuliche Bilanzen.

Bei den Frauen stand am vergangenen Wochenende Musikalisches hoch im Kurs. „Das Benefiz-Konzert am Freitag wurde stark angenommen, die Musik gefiel allen Gästen sehr, Pomp and circumstance und Cancan, es schien, als ob das für die Damen extra ausgesucht worden war, die Musik von Foss Doll brachte alle in Schwung zum Tanzen“, teilt Organisatorin Klützke mit. Am Samstag war Kultur moderner Art angesagt, die Museumsinsel Hombroich brachte das richtige Flair von Natur, Wandern und die Spuren von Anatol machten staunen. Sonntag folgte der Bürgermeister-Empfang mtten auf dem Rathaus-Vorplatz beim großen Oldtimer-Festival. Klützkles Resumee: „Strahlende Gesichter und Vorfreude auf das nächste Treffen im nächsten Jahr in Meaux.“

INFO Heiligenhauser Partnerstädte Die Stadt pflegt Kontakte in vier Partnerstädte: Neben Mansfield und Basildon in England sind das Meaux in Nordfrankreich und das erzgebirgische Zwönitz. Die Organisation Federführend für die Pflege der Kontakte ist der Ausschuss für Kultur- und Städtepartnerschaften. Nächste Sitzung des Gremiums ist am kommenden Donnerstag, 12. September, 18 Uhr, im Ratssaal.

Einen Hauch offizieller war es bei der Basildon-Visite zugegangen. Das war dem Anlass geschuldet: „Auf dem Tableau standen viele verschiedene Ideen und Angebote, mit denen die Crew der Stadt in die englische Partnerstadt Basildon aufbrechen wollte, um dort den 70ten Jahrestag der Verleihung der Stadtrechte für die Stadt Basildon gemeinsam zu feiern“, heißt es aus dem Kulturbüro.

„Aber worauf soll man sich einstellen, wenn es ein solches Stadtfestival noch nie gab und unsere englischen Freunde daher auch keine Erfahrungen mit den Erwartungen des Publikums haben?“ Die Heiligenhauser Antworten: Im Gepäck hatte das Kulturamt deutsches Bier, Heiligenhauser Apfelsaft und frischgebackene Waffeln. Das mitgebrachte sommerliche Kultgetränk Hugo war den englischen Nachbarn gänzlich unbekannt - so gab es am Stand gleich einen Aufhänger, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Neben dem Stand der Mitglieder des Partnerschaftskomitees aus Basildon sorgte der Heiligenhauser Stand für kulinarisch interessante Abwechslung. Auch hier am Ende Zufriedenheit pur: „Die Freunde aus der Partnerstadt waren glücklich, am Ende des Tages viele Menschen über ihre Arbeit informiert zu haben und im Endeffekt trotz drohendem Brexit sogar neue Mitglieder für die europäische Idee des dortigen Partnerschaftskomitees gewinnen zu können.“ Das musikalische Tagesprogramm unterhielt die Besucher mit Zumba zum Mitmachen für alle, mit flotter Musik eines Bläser Ensembles aus London und als besonderer Beitrag aus der deutschen Partnerstadt, dem Auftritt des Heiligenhauser Försters und Singer/Songwriters Hannes Johannsen.

Die Bürgermeister der drei Städte Basildon, Meaux und Heiligenhaus kamen nach Arbeitsgesprächen und dem gemeinsamen Genuss der Angebote zu dem Schluss, dass die internationalen Freundschaften auch in Zukunft erhalten bleiben und gepflegt werden müssen.