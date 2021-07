Kultur in Ratingen : Musik ist seelenrelevant – ein Plädoyer für das Konzert

Kultur in Ratingen

Ratingen Wer hätte gedacht, dass ein weltumspannender Virus einmal die Musik zum Schweigen bringen würde? Die Lintorfer Musikerin Eva-Susanne Rohlfing über die Bedeutung von Musik – und die Gesellschaft.

„Musik drückt das aus, was in Worten nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist“ (Victor Hugo). Wer hätte gedacht, dass ein weltumspannender Virus einmal die Musik zum Schweigen bringen würde? 18 Monate ohne Live-Konzerte liegen hinter uns, die Konzertstätten leer und verwaist, die Veranstalter in einem Vakuum ohne Veranstaltungen und Planbarkeiten, der Umsatz null, Schauspieler, Sänger, Musiker: verstummt und arbeitslos.