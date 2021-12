Konzerte in Dormagen : Hier erklingt Musik an Weihnachten

Auch in der Basilika Knechtsteden ertönt Musik. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen In Knechtsteden steht eine musikalische Epochenreise zu Weihnachten an. In Nievenheim tritt das Vokalensemble „Voice Appeal“ auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am zweiten Weihnachtstag gibt es in der Basilika Knechtsteden ein festliches Weihnachtskonzert. Ab 19.30 Uhr steht eine Epochenreise zu Weihnachten an mit Musik für Vokalquartett, Trompeten, Panflöte, Klavier und Orgel mit Werken von Mendelssohn, Rutter, Holst, Bach, Händel u.a. Ausführende sind das Vokalquartett „Ad Occasionem“ und das Ensemble Knechtsteden. Die Gesamtleitung hat Shawn Kühn.

Das Vokalensemble „Voice Appeal“ präsentiert unter der Leitung von Kantor Bert Schmitz am 26. Dezember, 17 Uhr, in St. Pankratius in Nievenheim ein abwechslungsreiches Programm. Zu hören sind bekannte und weniger bekannte Stücke in teilweise eigenen Arrangements aus verschiedenen Ländern und Musikrichtungen. „Voice Appeal“ bleibt seinem Motto „Unsere Passion ist der Gesang - unsere Ziele sind gute Musik und gute Laune“ treu. Der Eintritt ist jeweils frei, Spenden erbeten.

(NGZ)