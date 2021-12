Partnerstadt von Viersen : Weihnachten in Kanew

Viersen In Kanew ist die Vorweihnachtszeit erst am 19. Dezember mit dem Nikolausfeiertag gestartet. Gemeinsam wird im Ortskern ein Tannenbaum aufgestellt und reichlich geschmückt. Vor diesem Tannenbaum finden auch viele Konzerte und Tänze statt.

Das größte Konzert wird am 25. Dezember im größten Kulturzentrum der Stadt veranstaltet, das gerne von den Menschen besucht wird. Am 31. Dezember beschenkt Väterchen Frost die Kinder zum Jahreswechsel. Am 6. und 7. Januar findet dann in der Ukraine das Weihnachtsfest statt. Am Abend des 6. Januars versammelt sich die gesamte Familie. Außerdem müssen insgesamt zwölf Fastenspeisen aufgetischt werden, die kein Fleisch enthalten dürfen. Die Zahl erinnert an die zwölf Apostel Christi. Meistens gibt es also nur Gemüse und Früchte. Auf keinen Fall fehlen darf Kutja, ein süßer Brei aus Getreide und Mohn. Nach dem Essen singen die Familienmitglieder gemeinsam und hören heilige Musik. Außerdem muss am Weihnachtsabend in allen Häusern das Licht brennen. Am 7. Januar geht die Familie gemeinsam in die Kirche, an diesem Tag darf es auch Fleischspeisen geben. Außerdem verkleiden sich die Kinder und Jugendlichen als Sternsinger, gehen von Haus zu Haus und bekommen von den Bewohnern Süßigkeiten.