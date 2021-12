Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Konzert mit Orgel und Panflöte

Kultur-Haus Zach in Hückeswagen

Hückeswagen Organistin Claudia Hirschfeld und Panflötenspieler David Döring sind am Mittwoch, 29. Dezember, zu Gast im Kultur-Haus Zach mit ihrem neuen Programm „You’ll Never Walk Alone“.

Nach den großen Erfolgen in den vergangenen Jahren sind die beiden Vollblutmusiker Claudia Hirschfeld und David Döring zum Jahresende wieder im Kultur-Haus Zach zu Gast. Am Mittwoch, 29. Dezember, präsentieren sie ihr aktuelles Programm „You’ll Never Walk Alone“, das wie ihre erste gemeinsame CD heißt.