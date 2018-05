Ratingen: Der neue Bahnhof gefällt den Bürgern

Ratingen Am Düsseldorfer Platz laufen alle wichtigen Stadtbahn- und Buslinien zusammen, wie die Übersicht zeigt.

Viel ist nicht los am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr. Am Düsseldorfer Platz verlieren sich nur wenige Fahrgäste. Die Anzeigetafeln, soweit vorhanden, funktionieren nicht: "Liebe Fahrgäste, wegen Systemstörung werden die Linien falsch dargestellt. Beachten Sie bitte die Wagenbeschilderung oder den Aushangfahrplan oder alternativ die Abfahrtszeiten auf der Rheinbahn-App" - dieser Text läuft als Endlosschleife. Zum Glück gibt es ja noch herkömmliche Hinweisschilder und große Aufkleber oben an den Säulen, die die futuristische Dachkonstruktion tragen.