Lintorf: Tanzen und spielen in der Manege

Tanzen und spielen in der Manege

Lintorf Da kann definitiv keine Langeweile aufkommen: Bubble Soccer, Graffiti, Streetball, Hip-Hop-Tanzkursus, Chillen, Grillen und Party - das alles ermöglicht das Jugendzentrum Manege auf der Jahnstraße 29 mit Unterstützung des Jugendrates der Stadt Ratingen am Mittwoch, 30. Mai.

Los geht es um 16 Uhr. Teilnehmen können junge Menschen ab 14 Jahren. Interessierte melden sich zuvor entweder telefonisch (02102/550-5622) oder einfach per E-Mail an info@jugendzentrum-manege.de .

Die Teilnahme ist kostenlos. Direkt im Anschluss startet um 20 Uhr eine Ü14-Party zum Eintrittspreis von vier Euro. Ein gültiger Lichtbildausweis muss vorgelegt werden, so die Organisatoren. Den Bubble Soccer-Wettkampf betreuen Mitglieder des Jugendrates der Stadt Ratingen. Bubble Soccer ist eine neue Art Fußball zu spielen.

Die Teilnehmer stecken mit dem Oberkörper in einem Airbag, der sie während des Spiels vor Blessuren schützt. Ähnlich wie beim American Football stürmen die Spieler in Dreierteams beim Anpfiff aufeinander zu und versuchen, die Gegenspieler umzuwerfen und sich so einen Weg zum Tor zu bahnen.