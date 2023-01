Wenn der Bus nicht kommt „Ich stand hier schon über eine Stunde“

Ramona Faets sagt, sie sei froh, dass ihre Schwiegermutter in der Nähe wohnt. Sonst nämlich wäre ihre Tochter Zoey in den vergangenen Monaten des Öfteren nicht nach Hause oder nicht zur Schule gekommen. Zoey geht in die achte Klasse der Liebfrauenschule in Geldern. Die Familie Faets wohnt in Wankum, von dort aus fährt die 13-Jährige mit dem Bus in die Schule. Wenn er denn kommt. Denn der Bus fällt immer wieder aus. „Manchmal ist er auch so voll, dass keine Kinder mehr reinpassen. Dann hält er gar nicht und fährt einfach weiter“, berichtet Ramona Faets.