Heiligenhaus : Hof versinkt in Hagel und Schlamm

Das Unwetter Dienstagabend hat auf dem Hof am Angerweg riesige Pfützen hinterlassen. Das Wasser musste abgepumpt werden. Foto: Feuerwehr

Heiligenhaus Feuerwehr musste am Dienstagabend aufgrund der extremen Niederschläge ausrücken.

Nach einer punktuellen Extremwetterlage rückte die Feuerwehr Dienstagabend mit Pumpen, Saugern und Schaufeln aus. Besonders getroffen hatte es einen Hof am Angerweg, der regelrecht von einer Hagel- und Schlammlawine überrollt wurde. Rund drei Stunden lang unterstützten die Einsatzkräfte die Hofbesitzer bei Aufräum- und Reinigungsarbeiten.

Nachdem Teile der Stadt von starkem Regen- und Hagelfall heimgesucht wurden, alarmierte die Leitstelle des Kreises die Feuerwehr das erste Mal um 17.31 Uhr. Das Hilfeersuchen kam von einem Hof am Angerweg, die Meldung lautete "Ganzer Hof überschwemmt". Zwei weitere Meldungen liefen von einem großen Ladenlokal an der Bergstraße sowie aus einem Keller an der Erich-Ollenhauer-Straße ein.



"Wir haben die Kräfte auf die Einsatzstellen aufgeteilt", erklärt der stellvertretende Wehrleiter Nils Vollmar. Er selbst fuhr mit einem Teil der Mannschaft zum Angerweg. Zunächst sah es aus, als wäre großflächig Kies auf dem Hof verteilt worden. "So etwas habe ich noch nicht gesehen", schildert Vollmar. "Wir haben hier mit viel Wasser gerechnet, aber nicht mit Schlamm und Hagel." Der kurzzeitige, starke Hagelfall löste Teile des oberhalb liegenden Feldes und spülte diese bergab. Große Flächen des Hofes waren mit Schlamm bedeckt, viele Teile zudem etwa 30 Zentimeter hoch mit Hagelkörnern. Eine Kellergarage war über einen Meter hoch mit Hagel gefüllt. Vollmar versank bis zum Oberschenkel in einer Masse aus Schlamm, Hagelkörnern und Wasser, als er einen Schritt zuviel in die falsche Richtung wagte.

An der Bergstraße war die Lage nicht ganz so drastisch, erklärt Einsatzleiter Michael Schäfer: "Wasser konnte hier nicht richtig abfließen und sammelte sich im unteren Geschoss auf dem Boden. Wir haben Wassersauger eingesetzt, um das Wasser zu beseitigen." An der Erich-Ollenhauer-Straße stellte sich die Lage ähnlich da.

(jün)