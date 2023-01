Verkehrswende in Ratingen Grüne sehen Handlungsbedarf bei ÖPNV

Ratingen · Die Fraktion Bündnis 90/ Grüne kommt in einer Bestandsaufnahme zum Öffentlichen Nahverkehr in Ratingen zu einem nüchternen Ergebnis: In den meisten Fällen herrsche Stillstand.

13.01.2023, 17:19 Uhr

Einzig der Busbahnhof in Ratingen Mitte ist mit elektronischen Fahrplananzeigen ausgestattet. Foto: Blazy, Achim (abz)