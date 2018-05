Ratingen: SPD fordert mehr Sitzbänke für Ost

Seltene Sitzgelegenheiten in Ratingen Ost: Bänke auf dem Spielplatz am Arnold-Dresen-Weg. Foto: Achim Blazy

Ratingen Außerdem soll es auf einem ehemaligen Spielplatz einen Vital-Parcours für mehr Bewegung geben.

Ost Der Bedarf ist da, Bewegung und Entspannung liegen eng beieinander. Die SPD hat für den nächsten Seniorenrat und Bezirksausschuss Mitte zwei Tagesordnungspunkte beantragt, in denen es um die Verbesserung des Angebotes an Sitzmöglichkeiten im Grünzug Ost im Eisenhüttengelände und um die Weiterentwicklung des nicht mehr genutzten Spielplatzes am Caspar-Strack-Weg zu einem Vital-Parcours geht.