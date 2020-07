Antrag im Rat : CDU-Fraktion setzt auf Tempokontrollen

Ratingen (RP) Die CDU-Fraktion beantragt die Anschaffung von weiteren Anlagen zur Geschwindigkeits-Messung, sogenannte Dialog-Displays, auch als „Smileys“ bekannt. Der Grund: „Gerade Schulen, Kindergärten, Seniorenresidenzen und Krankenhäuser, Unfallschwerpunkte und Wohngebiete müssen in Sachen Verkehrssicherheit besonders berücksichtigt werden“, erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender, Ewald Vielhaus.

„Zwei Geschwindigkeitsmessanlagen in Form von Dialog-Displays wurden ja schon auf der Gerhardstraße in Ratingen Süd und auf der Bahnhofstraße in Hösel installiert“, weiß auch CDU-Verkehrspolitiksprecher Klaus Weber. „Sie sind bei den Bürgern durchweg gut angekommen." Studien hätten diese positive Wirkung von Dialog-Displays zur Steigerung der Verkehrs­sicherheit bereits bestätigt. Die Verkehrsdaten seien auswertbar und könnten Entscheidungen der Ratsgremien sachlich fundieren. Auch hielten sich die Anschaffungskosten mit 2500 Euro pro Display in Grenzen.