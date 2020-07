Ausstellung im öffentlichen Raum : Betonfiguren sollen nach Ratingen kommen

Im Stadtpark Rheinberg steht ein Beton-Mann. Foto: Uwe Plien

Ratingen Die Bürger Union macht sich stark für die Ausstellung „Alltagsmenschen“ im nächsten Jahr.

(jün) „Alltagsmenschen“ heißen die Skulpturen, die die Wittener Künstlerin Christel Lechner schon in mehreren Städten im öffentlichen Raum gezeigt hat. Die Ausstellungen kamen gut an, auch wenn die Figuren – wie jüngst in Rheinberg – manchmal mutwillig beschädigt wurden.

Die Bürger Union jedenfalls möchte die „Alltagsmenschen“ nach Ratingen holen. Dafür sollen im Kulturetat für das nächste Jahr Gelder bereitgestellt werden. Einen entsprechenden Antrag will die Bürger Union im Kulturausschuss und im Rat stellen. Zur Begründung heißt es: „Die Fraktion der Bürger-Union sieht in einer Umsetzung dieser Ausstellung in Ratingen eine echte Chance auf ein überregional zu bewerbendes Projekt mit großer Magnetwirkung und positiven Effekten für die Innenstadt“.