Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Infektionsfälle schwankt

Kreis Mettmann Die Zahl der labortechnisch bestätigten Corona-Infektionsfälle ist von Dienstag auf Mittwoch im Kreisgebiet um 10 gestiegen. Unter den neuen Fällen sind auch die ersten Reiserückkehrer.

Für Mittwoch meldet das Kreisgesundheitsamt 87 Infizierte, zehn mehr als für Dienstag. Davon leben in Erkrath 4 (plus 1), in Haan 2, in Heiligenhaus 13 (plus 1), in Hilden 11 (minus 1), in Langenfeld 4 (plus 2), in Mettmann 4 (plus 3), in Monheim 10 (minus 2), in Ratingen 20 (plus 7), in Velbert 18 (minus 1) und in Wülfrath 1.